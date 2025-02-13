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Журналист Вароли: США начали переговоры из-за успехов ВС РФ на поле боя

По словам Джона Вароли, Трамп начал переговоры, потому что киевский режим находится в невыгодном положении.
Анастасия Бобылева 2025-02-13 03:59:17
© Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Американский журналист и политолог Джон Вароли прокомментировал состоявшийся утром 12 февраля телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Вароли объяснил, почему Вашингтон решил начать диалог после того, как довольно продолжительное время фактически вел войну против России.

По словам журналиста, инициатива по обмену гражданами РФ и США, которую обсуждали лидеры, стала первой попыткой запустить переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом Вароли подчеркнул, что Штаты предприняли эту попытку, потому что киевский режим находится в невыгодном положении.

«Победы России - вот причина, по которой США хочет вести мирные переговоры. В Вашингтоне уважают только силу. Другого языка не понимают. Они видят, что проигрывают; что с каждым днем позиции их прокси становятся хуже», - заявил он.

Другой причиной начала переговоров, считает журналист, стали планы Трампа совершить политический переворот в Европе и установить там свой порядок. Чтобы достичь этой цели, нужны ресурсы, которых не хватит на все.

В ходе разговора Джон Вароли предупредил, что, несмотря на положительные изменения в переговорном процессе, нужно сохранять бдительность. В команде президента США есть русофобы с весьма радикальными взглядами. По его словам, американский госсекретарь Марко Рубио, министр обороны страны Пит Хегсет и глава Минфина Скотт Бессент отличаются сильной ненавистью к России.

«Рубио, Хегсет - у них глубоко сидящая ненависть к России. С ними нужно быть осторожными. Бессент тоже русофоб. Трамп в их окружении, к сожалению. Но пока что их цель - вести переговоры с Россией. Если они действительно хотят прийти к серьезному решению - хорошо», - отметил Вароли.

Он призвал не забывать о русофобии этих политиков и о том, что основная причина начала переговоров - успехи ВС РФ на поле боя.

Владимир Путин переговорил с Дональдом Трампом по телефону утром в среду 12 февраля. Помимо обмена заключенными, лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

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