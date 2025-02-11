Госдума приняла закон об индексации военных пенсий с января 2025 года

Государственная дума России на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за прошлый год, то есть на 9,5%.

О том, что это произойдет, сообщал председатель правительства России Михаил Мишустин 6 февраля. Он напоминал, что военные пенсии уже индексировались в октябре 2024 года на 5,1%, но этого оказалось недостаточно.

Тогда, чтобы догнать уровень фактической инфляции за 2024 год, в начале этого года и приняли решение доиндексировать военные пенсии до ее уровня.

Ранее сообщалось об индексации до уровня фактической инфляции и других российских пенсий.