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Госдума приняла закон об индексации военных пенсий с января 2025 года

Пенсии повышены на уровень фактической инфляции. Ранее их индексировали на 5,1%, но этого оказалось недостаточно.
Тимур Шерзад 2025-02-11 12:41:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Государственная дума России на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за прошлый год, то есть на 9,5%. 

О том, что это произойдет, сообщал председатель правительства России Михаил Мишустин 6 февраля. Он напоминал, что военные пенсии уже индексировались в октябре 2024 года на 5,1%, но этого оказалось недостаточно. 

Тогда, чтобы догнать уровень фактической инфляции за 2024 год, в начале этого года и приняли решение доиндексировать военные пенсии до ее уровня. 

Ранее сообщалось об индексации до уровня фактической инфляции и других российских пенсий. 

#госдума #индексация #пенсионеры #военные пенсии
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