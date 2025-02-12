Совфед одобрил закон о дополнительной индексации военных пенсий

Совет Федерации в ходе сегодняшнего пленарного заседания одобрил закон о дополнительной индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции. Согласно документу, выплаты увеличатся на 9,5% по отношению к январю прошлого года.

Напомним, инициативу на рассмотрение Государственной думы внесло правительство РФ. В минувший вторник в нижней палате парламента одобрили закон.

Доплата за январь и февраль придет вместе с мартовской пенсией. Об этом сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

По словам замглавы ведомства, размер денежного довольствия, который учитывается при расчете пенсии, составит 93,59%, вместо 89,83%.