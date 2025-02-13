Генсек НАТО Рютте назвал Путина сильным переговорщиком

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент России Владимир Путин является сильным переговорщиком и он необходим для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом глава военного блока сообщил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«У меня было много встреч с ним в моей прошлой роли в 2010-2014 годах. Он сильный переговорщик. Если мы хотим мирную сделку, то он нам нужен», - сказал Рютте.

Глава Североатлантического альянса также отметил, что НАТО никогда не обещала членство Киеву по итогам переговоров с Российской Федерацией.

Ранее Марк Рютте заявлял, что поражение киевского режима обойдется в триллионы долларов. Кроме того, по словам генсека НАТО, такая ситуация серьезно подорвет авторитет альянса.