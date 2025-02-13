Рютте: НАТО никогда не обещала членство Киеву по итогам переговоров с РФ

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе заявил, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам переговоров с Россией.

«На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО», - отметил Рютте.

Помимо этого, Рютте также сказал, что Владимир Путин - сильный переговорщик. Это он понял в период 2010-2014 годов, когда Рютте и Путин имели много встреч.

Также Марк Рютте отметил, что Путин необходим для НАТО, если цель - заключить мирную сделку.