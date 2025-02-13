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Рютте: НАТО никогда не обещала членство Киеву по итогам переговоров с РФ

Марк Рютте также заявил, что Владимир Путин является сильным переговорщиком и он необходим для достижения мирного соглашения по Украине.
Тимур Шерзад 2025-02-13 18:39:10
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе заявил, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам переговоров с Россией. 

«На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО», - отметил Рютте. 

Помимо этого, Рютте также сказал, что Владимир Путин - сильный переговорщик. Это он понял в период 2010-2014 годов, когда Рютте и Путин имели много встреч. 

Также Марк Рютте отметил, что Путин необходим для НАТО, если цель - заключить мирную сделку. 

#Россия #Украина #НАТО #Марк Рютте
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