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ФСБ показала кадры ликвидации исламистов, планировавших взорвать вокзал

Целью террористов был железнодорожный вокзал в Пскове.
Тимур Шерзад 2025-02-13 14:09:25
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности России продемонстрировала кадры ликвидации исламистов, которые планировали взорвать вокзал в городе Псков

Злоумышленники собирались взорвать здание железнодорожного вокзала по указанию находящегося за рубежом эмиссара международной террористической организации.

Отмечено, что исламисты в ходе подготовки к теракту успели разведать местность и приобрести компоненты, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство. Также они приступили к его сборке. 

В ФСБ добавили, что при попытке задержания исламисты оказали вооруженное сопротивление, и в итоге их ликвидировали. 

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала четырех диверсанток с Украины, готовивших теракты в России. Женщины были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.

#ФСБ #терроризм #Псковская область #ликвидация #Исламисты #вокзал
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