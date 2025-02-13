ФСБ показала кадры ликвидации исламистов, планировавших взорвать вокзал

Федеральная служба безопасности России продемонстрировала кадры ликвидации исламистов, которые планировали взорвать вокзал в городе Псков.

Злоумышленники собирались взорвать здание железнодорожного вокзала по указанию находящегося за рубежом эмиссара международной террористической организации.

Отмечено, что исламисты в ходе подготовки к теракту успели разведать местность и приобрести компоненты, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство. Также они приступили к его сборке.

В ФСБ добавили, что при попытке задержания исламисты оказали вооруженное сопротивление, и в итоге их ликвидировали.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала четырех диверсанток с Украины, готовивших теракты в России. Женщины были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.