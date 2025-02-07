ФСБ задержала четырех диверсанток с Украины, готовивших в РФ теракты

Сотрудники ФСБ выявили и задержали четырех женщин-агентов Украины в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.

По версии следствия, они были завербованы украинскими спецслужбами для организации терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны России, а также для проведения диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.

Для этого задержанные обучались стрельбе, управлению дронами и минно-взрывному делу.

В ходе обысков найдены взрывчатка и детонаторы, средства связи с кураторами и другие изобличающие улики. Подозреваемые дают признательные показания, им грозит до 30 лет тюрьмы.