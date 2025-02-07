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ФСБ задержала четырех диверсанток с Украины, готовивших в РФ теракты

Задержанные готовили теракты на объектах ТЭК и покушения на офицеров Минобороны РФ.
Ян Брацкий 2025-02-07 07:49:30
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ выявили и задержали четырех женщин-агентов Украины в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.

По версии следствия, они были завербованы украинскими спецслужбами для организации терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны России, а также для проведения диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.

Для этого задержанные обучались стрельбе, управлению дронами и минно-взрывному делу.

В ходе обысков найдены взрывчатка и детонаторы, средства связи с кураторами и другие изобличающие улики. Подозреваемые дают признательные показания, им грозит до 30 лет тюрьмы.

#Теракт #Украина #ФСБ #Диверсия #Задержание #СБУ
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