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ФСБ предотвратила теракт на ж/д вокзале в Пскове

Взрыв на железнодорожном вокзале планировали устроить исламисты.
Глеб Владовский 2025-02-13 11:51:42
© Фото: РИА Новости

В Пскове силовики ФСБ России предотвратили теракт, который готовили исламисты на территории железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Злоумышленники по указанию находящегося за рубежом эмиссара МТО намеревались взорвать здание железнодорожного вокзала. В ходе подготовки к нападению провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке», - говорится в пресс-релизе.

В ФСБ отметили, что злоумышленники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате террористов нейтрализовали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ. В ходе расследования в местах проживания исламистов силовики изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для сборки взрывных устройств.

#Псков #Теракт #Исламисты #ФСБ РФ #железнодорожный вокзал
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