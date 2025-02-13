ФСБ предотвратила теракт на ж/д вокзале в Пскове

В Пскове силовики ФСБ России предотвратили теракт, который готовили исламисты на территории железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Злоумышленники по указанию находящегося за рубежом эмиссара МТО намеревались взорвать здание железнодорожного вокзала. В ходе подготовки к нападению провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке», - говорится в пресс-релизе.

В ФСБ отметили, что злоумышленники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате террористов нейтрализовали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ. В ходе расследования в местах проживания исламистов силовики изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для сборки взрывных устройств.