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Десантники перевели людей вброд через реку при эвакуации из Николаево-Дарьино

Бойцам вместе с местными жительницами пришлось пройти пять километров до санитарного транспорта.
2025-02-12 06:59:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Уссурийские десантники продолжают эвакуацию людей из села Николаево-Дарьино в Курской области. По пути к санитарному транспорту им вместе с местными жительницами пришлось перейти реку вброд. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Надо было перейти реку вброд. Вода холодная, лед. Но женщины мужественные. Стойко все прошли», - рассказывает десантник с позывным Большой.

Бойцы вместе с жительницами села прошли пять километров в мороз и метель.

«Поддерживал их, взбадривал, брал за руку, разговаривали. Помаленьку прошли», - говорит десантник.

Напомним, в Минобороны России об освобождении Николаево-Дарьино сообщили 27 января. Боевиков из населенного пункта выбили подразделения группировки войск «Север».

Ранее жители села рассказали, как выживали 186 дней до освобождения. Они прятались по подвалам из-за постоянных обстрелов боевиков.

#армия #Курская область #село #вброд #Николаево-Дарьино
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