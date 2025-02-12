Десантники перевели людей вброд через реку при эвакуации из Николаево-Дарьино

Уссурийские десантники продолжают эвакуацию людей из села Николаево-Дарьино в Курской области. По пути к санитарному транспорту им вместе с местными жительницами пришлось перейти реку вброд. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Надо было перейти реку вброд. Вода холодная, лед. Но женщины мужественные. Стойко все прошли», - рассказывает десантник с позывным Большой.

Бойцы вместе с жительницами села прошли пять километров в мороз и метель.

«Поддерживал их, взбадривал, брал за руку, разговаривали. Помаленьку прошли», - говорит десантник.

Напомним, в Минобороны России об освобождении Николаево-Дарьино сообщили 27 января. Боевиков из населенного пункта выбили подразделения группировки войск «Север».

Ранее жители села рассказали, как выживали 186 дней до освобождения. Они прятались по подвалам из-за постоянных обстрелов боевиков.