Владимир Зеленский выставил себя «живодером и душегубом», его инициатива про привлечению молодых людей 18-24 лет в ряды ВСУ «выгодными спецконтрактами» приведет к новым смертям на передовой. Об этом заявил в беседе со «Звездой» зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

«Живодер продолжает расширять свою деятельность... Если у людей нет сил, желания и смелости освободить себя от этого тирана, то им придется мириться с тем, что у них все больше и больше будут забирать людей на погибель ради интересов совершенно точно не украинского народа», - прокомментировал он.

Специалист сравнил действия Зеленского с мерами Гитлера в эпоху Великой Отечественной войны и его молодежной организацией Гитлерюгенд.

«Это уже просто агония... Опыт показывает, что неподготовленный человек живет на фронте меньше всего», - добавил Климов.

Напомним, речь идет о попытках Зеленского заманить в украинскую армию молодых людей с помощью льгот и высокой оплаты труда. Планируется, что о подобных контрактах объявят уже на следующей неделе, они будут заключаться сроком на один год.