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В Совфеде назвали душегубством «спецконтракты» Зеленского

По данным агентства Reuters, Зеленский готовится привлекать молодежь в ряды ВСУ льготами и высокой оплатой труда.
Елизавета Кондрикова 2025-02-08 13:15:43
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Зеленский выставил себя «живодером и душегубом», его инициатива про привлечению молодых людей 18-24 лет в ряды ВСУ «выгодными спецконтрактами» приведет к новым смертям на передовой. Об этом заявил в беседе со «Звездой» зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

«Живодер продолжает расширять свою деятельность... Если у людей нет сил, желания и смелости освободить себя от этого тирана, то им придется мириться с тем, что у них все больше и больше будут забирать людей на погибель ради интересов совершенно точно не украинского народа», - прокомментировал он.

Специалист сравнил действия Зеленского с мерами Гитлера в эпоху Великой Отечественной войны и его молодежной организацией Гитлерюгенд.

«Это уже просто агония... Опыт показывает, что неподготовленный человек живет на фронте меньше всего», - добавил Климов.

Напомним, речь идет о попытках Зеленского заманить в украинскую армию молодых людей с помощью льгот и высокой оплаты труда. Планируется, что о подобных контрактах объявят уже на следующей неделе, они будут заключаться сроком на один год.

#призыв #Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #контракты #мобилизация
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