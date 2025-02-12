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Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище

Перед тем как покинуть кладбище, Александр и Екатерина Стриженовы наградили легендарного актера аплодисментами.
Игнат Далакян 2025-02-12 16:04:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища. Его могила находится рядом с захоронением скончавшейся от онкологии в конце мая 2024 года Анастасии Заворотнюк и народной артистки России Нины Руслановой.

На прощание с актером с красными розами пришли Екатерина и Александр Стриженовы, Леонид Якубович, Елена Малышева, Лариса Гузеева, Лариса Лужина и другие.

Отпевание артиста состоялось в храме Святителя Николая и длилось более часа. Гроб с телом Олега Стриженова вынесли под церковные песнопения.

«Я всегда хотела, чтобы фамилия Стриженов звучала достойно. И он очень следил за всем, что мы делаем. И буквально совсем недавно он мне сказал при свидетелях, что он гордится тем, что я делаю. Он такую поднял планку для всех нас. И мы старались соответствовать. Олег Александрович ушел окруженный любовью семьи и любовью зрителей. И то, что Бог дал ему 95 лет пройти этот путь и до последнего момента быть в курсе событий каждого из нас, разговаривать с каждым, помнить обо всех наших делах - это удивительно. Это действительно какой-то подарок судьбы», - поделилась Екатерина Стриженова.

Перед тем как покинуть кладбище, Александр и Екатерина Стриженовы наградили легендарного актера аплодисментами.

Напомним, народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни 9 февраля. Накануне он проходил плановое обследование в больнице. Его смерть могла наступить из-за осложнений после перенесенного ишемического инсульта.

#в стране и мире #троекуровское кладбище #народный артист СССР #похороны #олег стриженов
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