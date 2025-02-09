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Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни

Известность Олегу Стриженову принесла первая роль в кинокартине «Овод».
Ирина Егорова 2025-02-09 19:46:42
© Фото: Lev Sherstennikov Russian Look, Global Look Press

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщила его жена Лионелла Стриженова, передает ТАСС. 

Известно, что накануне артист проходил плановое обследование в больнице. По словам его жены, вчера он чувствовал себя нормально. Некоторые СМИ накануне сообщали о его якобы экстренной госпитализации из-за ишемического инсульта.

Известность Олегу Стриженову принесла первая роль в кинокартине «Овод». Также зрители полюбили артиста благодаря ролям в фильмах «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря» и «Звезда пленительного счастья».

#смерть #актер #кончина #олег стриженов
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