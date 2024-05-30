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Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище 1 июня

Актриса умерла сегодня ночью после продолжительной болезни. Она боролась с раком с 2019 года.
Ирина Егорова 2024-05-30 19:11:06
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Первого июня в Покровском монастыре пройдет прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк. Похоронят звезду сериала «Моя прекрасная няня» на Троекуровском кладбище, сообщил  Андрей Малахов в эфире «Россия 1».

Сегодня стало известно о смерти 53-летней актрисы, на протяжении последних пяти лет она боролась с раком головного мозга. Диагноз глиобластома - одна из наиболее распространенных и тяжело поддающихся лечению опухолей. От этой же болезни скончались Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский и Михаил Задорнов. 

Экспериментальную терапию для Анастасии разработали в 2020 году в Институте молекулярной биологии РАН. Специалисты отмечали хорошую тенденцию в связи с лечением. Актриса также лечилась за рубежом. 

Известность Анастасии Заворотнюк принес сериал «Моя прекрасная няня», также она 13 лет прослужила в Театре Олега Табакова. Там ее назвали талантливой артисткой с большим сердцем.

У Анастасии осталась дочь Анна и сын Майкл от Дмитрия Стрюкова и 6-летняя дочь Мила, рожденная в браке с Петром Чернышевым. 

#в стране и мире #актриса #смерть #рак #прощание #похороны #сериал #Анастасия Заворотнюк #глиобластома
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