В Европе предложили ограничить цены на газ

Европейская комиссия в данный момент рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в ЕС. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times. По ее данным, переговоры по данному вопросу находятся на ранней стадии.

Отмечается, что ЕК изучает введение потолка цен в рамках обсуждения документа о политике «чистой промышленности». Его должны представить в предстоящем марте.

«Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ», - говорится в публикации.

Напомним, накануне стоимость природного газа в Европе достигла максимума с февраля 2023 года. Цены на голубое топливо росли четыре недели подряд.

Подорожание произошло из-за снижения запасов газа в подземных хранилищах. Сейчас они заполнены всего на 49%.