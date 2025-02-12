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В Европе предложили ограничить цены на газ

В Брюсселе очень сильно обеспокоены высокой стоимостью голубого топлива.
Сергей Лебедев 2025-02-12 13:50:32
© Фото: Peter Kneffel, dpa, Global Look Press

Европейская комиссия в данный момент рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в ЕС. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times. По ее данным, переговоры по данному вопросу находятся на ранней стадии.

Отмечается, что ЕК изучает введение потолка цен в рамках обсуждения документа о политике «чистой промышленности». Его должны представить в предстоящем марте.

«Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ», - говорится в публикации.

Напомним, накануне стоимость природного газа в Европе достигла максимума с февраля 2023 года. Цены на голубое топливо росли четыре недели подряд.

Подорожание произошло из-за снижения запасов газа в подземных хранилищах. Сейчас они заполнены всего на 49%.

#в стране и мире #газ #Еврокомиссия #цены #стоимость #ек
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