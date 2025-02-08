Уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС опустился ниже 50%

Уровень газа в подземных хранилищах в Евросоюзе опустился ниже 50%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы.

Согласно последних измерений, подземные европейские газовые хранилища заполнены на 49,99%, что на 18,2% меньше, чем годом ранее.

Тем временем, цена на газ в Европе впервые с 2023 года превысила $600 за тысячу кубометров. Об этом накануне рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его оценкам, холодная зима в Европе истощила запасы, пополнять которые придется уже исходя из новых расценок на рынке энергоресурсов.

Цены на газ больно ударили по жителям европейских стран. Так, итальянцы платят за газ до $300 в месяц при средней зарплате в стране в $1500. В ряде стран ЕС начинают переходить на более дешевый уголь, но и тот на фоне спроса подорожал в четыре раза.