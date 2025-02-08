МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уровень запасов газа в подземных хранилищах ЕС опустился ниже 50%

Цена на газ в Европе впервые с 2023 года превысила $600 за тысячу кубометров.
Ян Брацкий 2025-02-08 09:47:51
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Global Look Press

Уровень газа в подземных хранилищах в Евросоюзе опустился ниже 50%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы.

Согласно  последних измерений, подземные европейские газовые хранилища заполнены на 49,99%, что на 18,2% меньше, чем годом ранее.

Тем временем, цена на газ в Европе впервые с 2023 года превысила $600 за тысячу кубометров. Об этом накануне рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его оценкам, холодная зима в Европе истощила запасы, пополнять которые придется уже исходя из новых расценок на рынке энергоресурсов.

Цены на газ больно ударили по жителям европейских стран. Так, итальянцы платят за газ до $300 в месяц при средней зарплате в стране в $1500. В ряде стран ЕС начинают переходить на более дешевый уголь, но и тот на фоне спроса подорожал в четыре раза.

#в стране и мире #евросоюз #газ #ПГХ #Энергетика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 