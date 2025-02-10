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Цены на природный газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Стоимость голубого топлива растет уже четыре недели подряд.
Сергей Лебедев 2025-02-10 12:46:22
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

В Европе фьючерсные цены на природный газ достигли максимума с февраля позапрошлого года. Об этом сообщает Bloomberg. По его данным, увеличение стоимости произошло из-за снижения запасов голубого топлива в подземных хранилищах.

«Хранилища заполнены всего на 49% по сравнению с 67% в то же время в прошлом году», - утверждает агентство.

Отмечается, что цены на газ растут уже четыре недели подряд. Сегодня фьючерсные контракты достигли 58,75 евро за мегаватт-час. Это самый высокий показатель за последние два года.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны ЕС заплатили огромную цену за отказ от российских энергоносителей. По ее словам, из-за этого решения Европа лишилась конкурентоспособности в сфере экономики.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, многие хозяйства столкнулись с большими тарифами на электроэнергию. Кроме того, из-за отсутствия стабильных и низких цен на энергоресурсы производства начали закрываться и покидать еврозону.

#в стране и мире #Европа #газ #топливо #цены #стоимость
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