ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по ВПК Украины

Минобороны России сообщает о нанесении группового ракетного удара по тыловым объектам Украины.

Отмечено, что удар был нанесен сегодня утром. Российское оборонное ведомство уточнило, что целями стали цеха предприятий украинского военно-промышленного комплекса, производящих FPV-дроны и другие беспилотные летательные аппараты для боевиков.

В МО РФ констатировали, что цели удара были достигнуты. В результате пусков удалось поразить все намеченные объекты.

Вчера же Минобороны России сообщало о нанесении группового удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.