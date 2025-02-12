ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по ВПК Украины

Минобороны России сообщает о нанесении группового ракетного удара по тыловым объектам Украины.
Отмечено, что удар был нанесен сегодня утром. Российское оборонное ведомство уточнило, что целями стали цеха предприятий украинского военно-промышленного комплекса, производящих FPV-дроны и другие беспилотные летательные аппараты для боевиков.
В МО РФ констатировали, что цели удара были достигнуты. В результате пусков удалось поразить все намеченные объекты.
Вчера же Минобороны России сообщало о нанесении группового удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»