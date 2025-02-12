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ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по ВПК Украины

Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны для боевиков.
2025-02-12 12:05:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении группового ракетного удара по тыловым объектам Украины. 

Отмечено, что удар был нанесен сегодня утром. Российское оборонное ведомство уточнило, что целями стали цеха предприятий украинского военно-промышленного комплекса, производящих FPV-дроны и другие беспилотные летательные аппараты для боевиков

В МО РФ констатировали, что цели удара были достигнуты. В результате пусков удалось поразить все намеченные объекты. 

Вчера же Минобороны России сообщало о нанесении группового удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#производство #Украина #ВПК #спецоперация #групповой удар
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