Военнослужащие 109-го отдельного стрелкового полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили технику ВСУ при освобождении населенного пункта Дружба в ДНР. Минобороны РФ опубликовало кадры их работы.

Населенный пункт Дружба имел важное значение в системе обороны города Дзержинск. Освобождение от украинских неонацистов данного поселка позволило наступающим подразделениям группировки войск «Центр» обезопасить себя от фланговых атак противника.

Расчеты разведывательных БПЛА провели разведку и выявили огневые позиции противника, расположенные в населенном пункте. Артиллерия и расчеты FPV-дронов поразили их, после чего штурмовики выдвинулись малыми группами, чтобы зачистить дома и выбить противника из поселка.

Во время боевых действий штурмовики, рискуя своими жизнями, эвакуировали мирных жителей.

«Многие мирные жители были вынуждены остаться, было очень много больных, пожилых людей, кто-то успел приспособиться за это время к окружающей среде. В основном жили в подвалах, условия были ужасные. Выводили целыми семьями, по нам часто отрабатывали ВСУ дронами», - рассказал командир отделения Сергей Саеспаев.

Командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики бригады и 109-го отдельного стрелкового полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении Дружбы, продолжают с честью выполнять свои боевые задачи и освобождать территорию ДНР от украинских боевиков.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка за освобождение населенного пункта Дружба.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.