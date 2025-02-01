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В АТОР оценили влияние массового закрытия отелей в Стамбуле на российских туристов

Ранее власти страны приостановили работу более 250 отелей.
Сергей Лебедев 2025-02-01 13:59:55
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Закрытие более 250 отелей в Стамбуле никак не отразится на россиянах, отдыхающих в Турции. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

«Закрывают отели, которые не являются популярными на российском рынке. Плюс сейчас период межсезонья. В Стамбуле много россиян, но при этом количество отелей превышает тысячу. Соответственно, закрылось несколько процентов всего», - отметил он.

Артур Мурадян призвал отнестись с пониманием к происходящему. Он отметил, что отели были закрыты по веской причине.

«Я думаю, что к началу летнего сезона, который актуален для российского рынка, ситуация наоборот улучшиться. И эта работа, которую проводят турецкие власти, должна принести положительный результат - будет меньше вопросов к безопасности», - добавил собеседник.

Напомним, сегодня появились сообщения, что в Стамбуле в результате проверок, проведенных после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая, закроют более 250 отелей. В них выявили нарушения пожарной безопасности, а местами отсутствовала лицензия на деятельность. Также на днях приостановили работу еще 50 гостиниц в Анталье.

#Турция #Туристы #наш эксклюзив #отель #гостиница #АТОР #Анталья
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