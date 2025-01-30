В Анталье 50 отелей закрыли для проверок после гибели людей в Карталкае

В Турции после пожара и гибели десятков человек на горнолыжном курорте Карталкая для проверок закрыли 50 отелей в Анталье.

Так, в популярном у туристов квартале Калеичи из-за нарушений закрыты гостиницы. Как сообщил местный телеканал NTV со ссылкой на главу муниципалитета Муратпашу Умита Уйсала, среди причин - отсутствие лицензий на деятельность. С подобным заявлением обратился и губернатор Стамбула Давут Гюль. По его словам, до конца недели будут закрыты все гостиницы в городе, у которых нет лицензий на деятельность от министерства туризма.

«Мы работаем в координации со всеми ведомствами при проведении проверок, в частности по вопросу соблюдения пожарной безопасности. По итогам проверок по линии Минтуризма мы уведомили о закрытии 50 туристических объектов», - заяви СМИ Муратпаша Умит Уйсал.

Напомним, трагический случай на горнолыжном курорте Карталкая произошел 21 января. В отеле Grand Kartal начался пожар, унесший жизни 78 человек, большая часть из которых - это дети. Еще свыше 50 пострадавших. Тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал привлечь к суду всех виновных в трагедии.