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В Анталье 50 отелей закрыли для проверок после гибели людей в Карталкае

В Анталье опечатаны порядка 50 гостиниц в популярном квартале Калеичи.
Дарина Криц 2025-01-30 23:32:40
© Фото: Martin Siepmann imageBROKER.com Globallookpress

В Турции после пожара и гибели десятков человек на горнолыжном курорте Карталкая для проверок закрыли 50 отелей в Анталье.

Так, в популярном у туристов квартале Калеичи из-за нарушений закрыты гостиницы. Как сообщил местный телеканал NTV со ссылкой на главу муниципалитета Муратпашу Умита Уйсала, среди причин - отсутствие лицензий на деятельность. С подобным заявлением обратился и губернатор Стамбула Давут Гюль. По его словам, до конца недели будут закрыты все гостиницы в городе, у которых нет лицензий на деятельность от министерства туризма.

«Мы работаем в координации со всеми ведомствами при проведении проверок, в частности по вопросу соблюдения пожарной безопасности. По итогам проверок по линии Минтуризма мы уведомили о закрытии 50 туристических объектов», - заяви СМИ Муратпаша Умит Уйсал.

Напомним, трагический случай на горнолыжном курорте Карталкая произошел 21 января. В отеле Grand Kartal начался пожар, унесший жизни 78 человек, большая часть из которых - это дети. Еще свыше 50 пострадавших. Тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал привлечь к суду всех виновных в трагедии.

#в стране и мире #Турция #курорт #Проверки #Анталья #закрытие отеля #Карталкая
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