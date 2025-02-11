Предложив Украине заплатить за военную помощь полезными ископаемыми, в частности, редкоземельными металлами, США послали определенный сигнал Китаю, с которым у них торговая война.

Как считает экономист Василий Колташов, Вашингтон дразнит Пекин, что у него имеются свои источники ценных ископаемых, поскольку Китай в этом вопросе обособлен от остального мира.

«Китай обладает редкоземельными металлами. И очень много писали в западной прессе о том, что Китай не делится редкоземельными металлами, а использует их для развития собственной микроэлектроники, собственной высокотехнологичной промышленности в целом. Здесь как бы Китай дразнят: смотри, мы нашли свои источники редкоземельных металлов», - рассказал Колташов в комментарии «Звезде».

Прежде Олаф Шольц заявлял, что использовать полезные ископаемые Украины для финансирования оборонной поддержки - очень эгоистично, хотя в Германии не так давно говорили об интересах к залежам того же лития в Донбассе. Эта реплика Шольца для Вашингтона не аргумент, поскольку у США давние счеты с Китаем - мировым лидером на рынке редкоземельных металлов.

Общую стоимость полезных ископаемых Украины оценивают в 15 триллионов долларов. Основная часть редкоземельных металлов расположены в Донбассе и Днепропетровской области, и многие месторождения уже под контролем России.

В зоне досягаемости Киева остаются залежи лития, циркония, скандия, бериллия, ванадия. Все это огромный потенциал технологической революции. Они нужны в смартфонах, ноутбуках и телевизорах, обеспечивая продолжительность жизни и увеличения емкости аккумуляторов, мощность динамиков и надежность жестких дисков. В автомобильной промышленности они помогают снижать выбросы, а в оборонном секторе становятся основой для лазерных систем, управляемых ракет и спутниковых технологий.