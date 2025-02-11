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«Дразнят Китай»: эксперт пояснил, зачем США редкоземы Украины

Под контролем Киева остаются залежи лития, циркония, скандия, бериллия, ванадия, все это огромный потенциал технологической революции. При этом Пекин не спешит делиться своими металлами.
Дарина Криц Константин Герцев 2025-02-11 22:40:58
© Фото: Hendrik Schmidt dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Предложив Украине заплатить за военную помощь полезными ископаемыми, в частности, редкоземельными металлами, США послали определенный сигнал Китаю, с которым у них торговая война.

Как считает экономист Василий Колташов, Вашингтон дразнит Пекин, что у него имеются свои источники ценных ископаемых, поскольку Китай в этом вопросе обособлен от остального мира.

«Китай обладает редкоземельными металлами. И очень много писали в западной прессе о том, что Китай не делится редкоземельными металлами, а использует их для развития собственной микроэлектроники, собственной высокотехнологичной промышленности в целом. Здесь как бы Китай дразнят: смотри, мы нашли свои источники редкоземельных металлов», - рассказал Колташов в комментарии «Звезде».

Прежде Олаф Шольц заявлял, что использовать полезные ископаемые Украины для финансирования оборонной поддержки - очень эгоистично, хотя в Германии не так давно говорили об интересах к залежам того же лития в Донбассе. Эта реплика Шольца для Вашингтона не аргумент, поскольку у США давние счеты с Китаем - мировым лидером на рынке редкоземельных металлов.

Общую стоимость полезных ископаемых Украины оценивают в 15 триллионов долларов. Основная часть редкоземельных металлов расположены в Донбассе и Днепропетровской области, и многие месторождения уже под контролем России.

В зоне досягаемости Киева остаются залежи лития, циркония, скандия, бериллия, ванадия. Все это огромный потенциал технологической революции. Они нужны в смартфонах, ноутбуках и телевизорах, обеспечивая продолжительность жизни и увеличения емкости аккумуляторов, мощность динамиков и надежность жестких дисков. В автомобильной промышленности они помогают снижать выбросы, а в оборонном секторе становятся основой для лазерных систем, управляемых ракет и спутниковых технологий.

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