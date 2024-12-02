Сыну действующего президента США за уклонение от уплаты налогов, подлог документов, оборот наркотиков и незаконную покупку оружия грозило 25 лет тюрьмы. Но сегодня Джо Байден своего отпрыска помиловал, хотя ранее обещал этого не делать. Подобное решение вызвало бурю негодования в американском обществе. Хантер прощен отцом за все деяния с 2014 года. И именно тогда сын хозяина Белого дома стал курировать юридические вопросы американо-украинского нефтегазового холдинга Burisma.

В 2016 году вокруг компании разгорелся громкий коррупционный скандал. Тогда Байден-старший, будучи вице-президентом, потребовал уволить генерального прокурора Украины, начинавшего расследование в отношении фирмы и его семьи. Восемь лет назад о разворовывании ресурсов говорили кулуарно. Теперь об этом высказываются не стесняясь. В марте года американский сенатор Линдси Грэм* привез в Киев инициативу воевать в кредит, под залог земли и недр.

На территории Украины находятся месторождения более 20 редкоземельных элементов из перечня 30, которые определены Евросоюзом как «критическое сырье». Особенно Западу интересны залежи лития.

«Лития сотни тысяч тон. И находится он весь практически рядом с местом, которое все знают - Волноваха. Это месторождение, которое уже фактически принадлежит России», - отмечает исполнительный директор Ассоциации горнопромышленников России Анатолий Никитин.

По предварительным оценкам, залежи донбасского лития могут достигать 500 тысяч тонн. И в схватку за редкоземельный металл вступили даже британцы. Ранее стало известно о покупке фирмы «Европейский литий Украины» компанией англо-австралийского бизнесмена Энтони Сейджа European Lithium. Сделка составила 184 миллиона евро.

Не менее интересная картина и с ураном. Ранее Украина занимала 12-е место по добыче этого металла. И учитывая, что сегодня позиции Запада в Африке рушатся, ставка более чем высока.

«Это же стратегический товар, который американцам не хочется упускать из рук. Вот они теперь обращают внимание на Украину. А на Украине находится приблизительно 21 месторождение урана», - говорит эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Похожая картина и с титаном. Этот ресурс жизненно необходим для военной и авиакосмической промышленностей США и Европы, но его в значительной мере поставляют из России и Китая. При этом Украина еще входит в семерку лидеров по производству губчатого титана.

Очередная эскалация на Украине, вызванная решением бить по России дальнобойным оружием, лишь доказывает, что Запад готов идти на любые крайности ради отстаивания своих корыстных интересов.

*Линдси Грэм - включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму лиц.