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Артиста Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны артиста состоятся 12 февраля, перед этим в церкви пройдет его отпевание, согласно христианской традиции.
Дарина Криц 2025-02-11 19:41:38
© Фото: Lev Sherstennikov Global Look Press

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом стало известно из сообщения на сайта Союза кинематографистов РФ.

«Отпевание народного артиста СССР Олега Александровича Стриженова пройдет 12 февраля в 12:30 в Храме Святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьский переулок, дом 9. Захоронение - на Троекуровском кладбище», - уточнил СК России.

Напомним, Стриженов скончался 9 февраля на 96-м году жизни. Его смерть могла наступить из-за осложнений после ишемического инсульта.

Он сыграл во множестве кинокартин, среди которых такие известные как «Хождение за три моря», «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Белые ночи», «Неподсуден», «Звезда пленительного счастья», «Юность Петра» и другие работы.

Стиженов - лауреат многих кино- и театральных премий, в том числе Премии Гильдии актеров кино России «За выдающийся вклад в профессию», «Золотой орел» за вклад в киноискусство.

#в стране и мире #троекуровское кладбище #похороны #олег стриженов
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