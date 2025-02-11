Артиста Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом стало известно из сообщения на сайта Союза кинематографистов РФ.

«Отпевание народного артиста СССР Олега Александровича Стриженова пройдет 12 февраля в 12:30 в Храме Святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьский переулок, дом 9. Захоронение - на Троекуровском кладбище», - уточнил СК России.

Напомним, Стриженов скончался 9 февраля на 96-м году жизни. Его смерть могла наступить из-за осложнений после ишемического инсульта.

Он сыграл во множестве кинокартин, среди которых такие известные как «Хождение за три моря», «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Белые ночи», «Неподсуден», «Звезда пленительного счастья», «Юность Петра» и другие работы.

Стиженов - лауреат многих кино- и театральных премий, в том числе Премии Гильдии актеров кино России «За выдающийся вклад в профессию», «Золотой орел» за вклад в киноискусство.