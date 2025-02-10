Названа предварительная причина смерти Олега Стриженова

Народный артист СССР Олег Стриженов мог скончаться из-за осложнений после ишемического инсульта. Об этом сообщает Life.

Вследствие нехватки кровоснабжения тканей мозга часто возникает нарушение кровообращения в нем. И чем дольше это состояние, тем обширнее становятся повреждения в мозгу.

О смерти Стриженова стало известно 9 февраля. Многим зрителям артист запомнился ролями в кинокартинах «Овод», «Капитанская дочка», «Сорок первый», «Хождение за три моря». За вклад в культуру он получил большое количество наград, включая премию «Золотой орел».