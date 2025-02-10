МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названа предварительная причина смерти Олега Стриженова

Народный артист мог скончаться из-за осложнений после инсульта.
Игнат Далакян 2025-02-10 16:35:58
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Народный артист СССР Олег Стриженов мог скончаться из-за осложнений после ишемического инсульта. Об этом сообщает Life.

Вследствие нехватки кровоснабжения тканей мозга часто возникает нарушение кровообращения в нем. И чем дольше это состояние, тем обширнее становятся повреждения в мозгу.

О смерти Стриженова стало известно 9 февраля. Многим зрителям артист запомнился ролями в кинокартинах «Овод», «Капитанская дочка», «Сорок первый», «Хождение за три моря». За вклад в культуру он получил большое количество наград, включая премию «Золотой орел».

#в стране и мире #народный артист СССР #Причина смерти #олег стриженов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 