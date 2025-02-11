Россиянам назвали оптимальное время года для поиска работы

Новую работу лучше всего искать весной и осенью. В эти периоды компании готовы наиболее активно пополнять свои команды. Об этом в беседе с RT рассказала специалист по подбору персонала Лусина Абгарян.

Она отметила, что активность на рынке труда значительно снижается летом, когда наступает период отпусков, а также перед новогодними праздниками и после них.

«В начале года наем сотрудников - не приоритетная задача, компании смотрят на конъюнктуру рынка, оценивают спрос, а также предложения конкурентов. А в декабре наем сокращается из-за закрытия года», - заявила Абгарян.

Напомним, недавно в беседе с телеканалом «Звезда» карьерный консультант Зилина Султанова рассказала, как составить резюме, чтобы оно привлекало внимание работодателей. В анкете необходимо указывать профессию, релевантный опыт работы и достижения.

Также нужно ответственно подходить к подбору фотографии. Именно по ней у работодателя зачастую складывается первое впечатление о человеке.

А ранее HR-эксперт Гарри Мурадян дал выпускникам высших учебных заведений советы по поиску работы.