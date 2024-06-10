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HR-эксперт Мурадян рассказал, как выпускникам вузов найти работу

Будущим специалистам следует задуматься о трудоустройстве еще во время учебы в университете.
Сергей Лебедев 2024-06-10 09:47:53
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Трудоустройство является серьезным испытанием для многих специалистов. Еще сложнее найти работу тем, у кого отсутствует релевантный опыт. О том, как выпускнику вуза найти работу по специальности, «Звезде» рассказал HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы РФ по молодежной политике Гарри Мурадян.

По словам эксперта, в первую очередь выпускникам вузов нужно воспользоваться помощью карьерного центра своего университета, где могут предоставить информацию о вакансиях.

«Там могут предоставить информацию о вакансиях, о ярмарках вакансий, предложить консультации по составлению резюме и прохождению собеседования», - отметил Гарри Мурадян.

Он также порекомендовал получать практический опыт через волонтерство, а также посещать отраслевые мероприятия, подключаться к профессиональным социальным сетям и подписываться на лидеров общественного мнения в сфере кадров, карьеры и трудоустройства.

«Пока человек учится и нет опыта, рекомендую рассмотреть неполный рабочий день и фриланс. Если найти работу с полной занятостью сложно, то можно подумать о неполном рабочем дне. Там вакансий больше. Это позволит получить опыт», - добавил эксперт.

Напомним, ранее эксперт в области рынка труда Юлия Левина рассказала «Звезде», что лето - не самая лучшая пора для поиска новой работы. Но это не касается тех, кто претендует на должности в сфере строительства, сельского хозяйства и ресторанном бизнесе.

#выпускники #эксперт #наш эксклюзив #рынок труда #вуз #трудоустройство
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