Россиянам рассказали об ошибках при составлении резюме

Чтобы резюме привлекло внимание работодателей, в нем необходимо указывать профессию, релевантный опыт работы и достижения. О том, как правильно составить анкету, в беседе со «Звездой» рассказала карьерный консультант Зилина Султанова.

«Самая распространенная ошибка - это когда люди не указывают должность, на которую претендуют. Например, человек окончил высшее учебное заведение и пишет "выпускник" или "начинающий специалист"», - отмечает собеседница.

Очень важно указывать опыт работы и другие умения.

«Важно указывать опыт работы. Особенно если он релевантный, то есть если ваши навыки и задачи могут быть полезны на работе. Также нужно указывать навыки, пройденные курсы и дополнительное образование», - говорит Султанова.

Необходимо ответственно подойти и к подбору фотографии.

«Фотография тоже дает преимущество. По ней у работодателя складывается картинка и впечатление о человеке», - подчеркнула консультант.

Ранее в беседе со «Звездой» HR-эксперт и член экспертного совета Государственной думы России по молодежной политике Гарри Мурадян рассказал, как выпускникам вузов найти работу. По его словам, будущим специалистам следует задуматься о трудоустройстве еще во время учебы.