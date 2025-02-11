Google Maps переименовали Мексиканский залив в Американский

Корпорация Google переименовала Мексиканский залив в Американский. В приложении Google Maps в США уже отобразили новое название географического объекта.

«Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пользователи из Мексики будут также видеть старое название залива. В остальных странах будут отображаться оба названия одновременно.

Ранее сообщалось, что в Google намерены переименовать Мексиканский залив, дав ему новое название.

Напомним, что 25 января американский лидер Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива. В российском МИД заявили, что таким решением Вашингтон показывает, какие методы там будут применять для распространения своих интересов.