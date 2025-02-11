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Google Maps переименовали Мексиканский залив в Американский

Старое название будет отображаться у пользователей из Мексики, новое - у жителей США. В остальном мире пользователи будут видеть оба названия.
Глеб Владовский 2025-02-11 12:13:31
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Корпорация Google переименовала Мексиканский залив в Американский. В приложении Google Maps в США уже отобразили новое название географического объекта.

«Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пользователи из Мексики будут также видеть старое название залива. В остальных странах будут отображаться оба названия одновременно.

Ранее сообщалось, что в Google намерены переименовать Мексиканский залив, дав ему новое название.

Напомним, что 25 января американский лидер Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива. В российском МИД заявили, что таким решением Вашингтон показывает, какие методы там будут применять для распространения своих интересов.

#в стране и мире #сша #Google #переименование #мексиканский залив
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