Google пообещала переименовать Мексиканский залив в Американский

Базирующаяся в США корпорация Google намерена переименовать Мексиканский залив на Американский, изменения отобразятся в сервисе Google Maps. Это произойдет сразу же после обновления на государственном ресурсе.

Кроме того, изменения коснутся горы Денали, которую намерены назвать горой Мак-Кинли, чему будут предшествовать изменения в Информационной системе географических названий (GNIS). О предстоящих нововведениях Google заявила 27 января в социальной сети X.

«У нас есть устоявшаяся практика переименования названий после внесения изменений в официальных государственных ресурсах. Для географических названий этим целям служит GNIS. Когда это произойдет, мы оперативно обновим Google Maps для отображения горы Маккинли и Американского залива», - пообещали в корпорации.

Ранее об этих географических названиях упомянул президент США Дональд Трамп. Затем появился соответствующий указ.

Как стало известно 25 января, Соединенные Штаты официально переименовали Мексиканский залив в Американский, а президент Трамп вернул самой высокой горе в стране название Мак-Кинли.

Прежде на возможные изменения отреагировала президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она выступила с предложением вернуть континенту Северная Америка историческое название Мексиканская Америка, уточнив, что он имел такое название с 1607 года.