Власти США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

«Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, Дональд Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив», - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, залив является важнейшим активом в истории страны и краеугольным камнем нации. Кроме этого, согласно указу Трампа, самая высокая гора в Штатах вновь будет носить имя Мак-Кинли

Напомним, за несколько дней до своей инаугурации Дональд Трамп сделал несколько резонансных заявлений. Среди них намерение вернуть Вашингтону Панамский залив и Гренландию, а также переименовать Мексиканский залив.

Власти соседней Мексики отреагировали мгновенно. Так, президент страны Клаудия Шейнбаум предложила вернуть континенту Северная Америка историческое название Мексиканская Америка, как он именовался с 1607 года.

В подтверждение своих слов Шейнбаум представила исторические карты мира и региона. Также она напомнила главе Белого дома, что название Мексиканского залива является официально признанным ООН.