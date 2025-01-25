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США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Президент США Дональд Трамп вернул самой высокой горе в Штатах название Мак-Кинли.
Ян Брацкий 2025-01-25 04:22:03
© Фото: NASA via Globallookpress.com

Власти США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

«Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, Дональд Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив», - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, залив является важнейшим активом в истории страны и краеугольным камнем нации. Кроме этого, согласно указу Трампа, самая высокая гора в Штатах вновь будет носить имя Мак-Кинли

Напомним, за несколько дней до своей инаугурации Дональд Трамп сделал несколько резонансных заявлений. Среди них намерение вернуть Вашингтону Панамский залив и Гренландию, а также переименовать Мексиканский залив.

Власти соседней Мексики отреагировали мгновенно. Так, президент страны Клаудия Шейнбаум предложила вернуть континенту Северная Америка историческое название Мексиканская Америка, как он именовался с 1607 года.

В подтверждение своих слов Шейнбаум представила исторические карты мира и региона. Также она напомнила главе Белого дома, что название Мексиканского залива является официально признанным ООН.

#сша #Трамп #Белый дом #мексиканский залив #гора Мак-Кинли
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