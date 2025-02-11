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Офицер признался, что для освобождения Дружбы бойцы прошли пешком 10 км

Передвигаться пешими в полном снаряжении в зоне боевых действий непросто, но российские штурмовики успешно просочились в населенный пункт малыми группами. Их действия координировали с помощью БПЛА.
Варвара Шрадер 2025-02-11 10:23:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Около 10 километров наши бойцы шли пешком, чтобы прорваться вглубь укреплений врага в Дружбе на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила корреспондент нашего телеканала Варвара Шрадер.

Просачивались в тыл противника малыми группами. Все действия пехоты координировали с воздуха операторы беспилотников.

«Пошли, нарвались на пулеметчика, немножко от него спрятались. Заказали помощь, его подразобрали, двинулись дальше, огородами. По дороге и миномет отработал, группу ранило, но мы дошли до этого подвала», - рассказал «Звезде» замкомандира роты Александр Хватков.
 

Вместе с другими подразделениями Российской армии Дружбу освобождала Горловская 132-я мотострелковая бригада, отметила корреспондент.

Напомним, о взятии под контроль населенного пункта Дружба Минобороны России сообщило 7 февраля 2025 года. Также российское оборонное ведомство публиковало кадры с боями за этот населенный пункт

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #наш эксклюзив #дружба
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