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Выстрел в спину: боевик ВСУ рассказал об убийстве мирного жителя в Русском Поречном

По словам пленного, он застрелил гражданского «от испуга», но впоследствии не пытался оказать никакой помощи.
Андрей Вакула Глеб Владовский 2025-02-10 09:12:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пленный боевик ВСУ Владимир Парафило признался в убийстве мирного жителя в курском селе Русское Поречное. По его словам, он сделал это «от испуга», однако затем не пытался оказать пострадавшему никакой помощи и просто прошел мимо. Об этом он рассказал в интервью «Звезде».

«Он выскочил, а темно, ничего не видно... Испугался сам, наверное. Вот и выстрелил ему в спину. Подошел, посмотрел на него, развернулся и ушел. Ни помощи, ничего ему не оказал», - пояснил боевик.

Как сообщили в СК РФ, продолжается розыск украинских военных, причастных к преступлениям в отношении жителей села. Против Парафило и его командира с позывным Антошка, который приказал открывать огонь по гражданским, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 4 февраля Парафило арестовали по делу об убийстве жителя села Русское Поречное в Курской области.

Ранее сообщалось о задержании украинского боевика Фабрисенко, участвовавшего в изнасилованиях и расстрелах мирных жителей курского села. По его словам, националисты убивали всех без разбора.

#Курская область #наш эксклюзив #военные преступления #боевик всу #русское поречное
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