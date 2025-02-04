МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Второй боевик ВСУ арестован по делу об убийстве жителя Русского Поречного

Пленный боевик ВСУ признался, что после вторжения в Курскую область командование приказало открыть огонь по мирным жителям.
Ян Брацкий 2025-02-04 07:15:49
© Фото: Следственный комитет РФ © Видео: Следственный комитет РФ

Арестован второй украинский военнослужащий, причастный к убийству жителя Русского Поречного в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Им стал солдат 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Парафило.

По версии следствия, Парафило незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации и в декабре прошлого года вторгся на территорию Курской области. Там он застрелил мирного жителя.

«Двадцатого декабря выстрелил в мужчину по приказу командира. В спину я ему выстрелил, в левую сторону», - признался Парафило на допросе.

В отношении солдата ВСУ и его командира возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта.

«При допросе в качестве подозреваемого Парафило полностью признал вину, пояснив, что командованием был отдан приказ открывать огонь по мирному населению Курской области», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко. 

Решением Ленинского районного суда города Курска Владимир Парафило заключен под стражу.

Ранее был пленен боевик той же бригады ВСУ Евгений Фабрисенко. Вместе с подельниками он участвовал в издевательствах над мирным населением Курской области.

Националисты связывали мирных жителей села Русское Поречное, спускали их в подвалы, после чего забрасывали гранатами. Фабрисенко признался в многочисленных убийствах, пытках и изнасилованиях.

#Курская область #ВСУ #суд #СК РФ #пытки #русское поречное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 