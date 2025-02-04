Арестован второй украинский военнослужащий, причастный к убийству жителя Русского Поречного в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Им стал солдат 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Парафило.

По версии следствия, Парафило незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации и в декабре прошлого года вторгся на территорию Курской области. Там он застрелил мирного жителя.

«Двадцатого декабря выстрелил в мужчину по приказу командира. В спину я ему выстрелил, в левую сторону», - признался Парафило на допросе.

В отношении солдата ВСУ и его командира возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта.

«При допросе в качестве подозреваемого Парафило полностью признал вину, пояснив, что командованием был отдан приказ открывать огонь по мирному населению Курской области», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Решением Ленинского районного суда города Курска Владимир Парафило заключен под стражу.

Ранее был пленен боевик той же бригады ВСУ Евгений Фабрисенко. Вместе с подельниками он участвовал в издевательствах над мирным населением Курской области.

Националисты связывали мирных жителей села Русское Поречное, спускали их в подвалы, после чего забрасывали гранатами. Фабрисенко признался в многочисленных убийствах, пытках и изнасилованиях.