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Кабмин намерен изменить десятки законов для борьбы с кибермошенниками

В частности, обсуждается запрет использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами для сотрудников банков.
Сергей Лебедев 2025-02-10 07:35:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российское правительство подготовило масштабный пакет поправок к законам, направленных на борьбу с телефонными мошенниками. В частности, предлагается наделить абонентов правом отказа от рекламных звонков, а также ввести обязательную маркировку вызовов с международных номеров и звонков от организаций. Об этом пишет РБК.

Кроме того, власти хотят заставить сотовых операторов присылать коды идентификации в ЕСИА и смены ключа электронной подписи лишь после телефонного разговора. Предусмотрена и возможность установки через «Госуслуги» запрета на оформление SIM-карт без личного присутствия.

Также обсуждается запрет на использование иностранных мессенджеров для общения с клиентами для сотрудников банков, операторов связи, сервисов с объявлениями и агрегаторов товаров и услуг.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по блокировке преступных звонков с территории Украины и других недружественных стран. Глава государства также заявил о необходимости идентификации телефонных номеров, которые принадлежат органам публичной власти.

Отмечается, что работа должна быть проведена совместно с Министерством внутренних дел и Федеральной службой безопасности.

Напомним, недавно эксперт по расследованию фрод-инцидентов назвал популярные уловки аферистов в мессенджерах. Например, аферисты часто представляются руководителями организации, используя данные и фотографии реальных людей.

#Россия #в стране и мире #поправки #правительство #Мошенники #закон #кабмин
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