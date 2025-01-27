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Названы популярные уловки аферистов в мессенджерах

Зачастую аферисты представляются руководителями той или иной организации, используя при этом данные и фотографии реальных людей.
Глеб Владовский 2025-01-27 19:04:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Существует немало схем, которые мошенники используют в мессенджерах. О том, как не попасться на уловки, рассказал RT эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

По его словам, нужно проявлять бдительность при общении с незнакомыми контактами. Сперва следует понять, что хочет этот человек.

«Если он предлагает вам что-то бесплатно, пытается напугать или срочно требует денег - это первый повод для беспокойства. Также мошенники могут получить доступ к знакомому вам аккаунту и отправлять сообщения от его имени», - пояснил специалист.

Лопатин также отметил, что мошенники, для убедительности, представляются руководителями той или иной организации и даже используют реальные фотографии сотрудников. Кроме того, следует быть осторожными с QR-кодами, которые могут использоваться для кражи аккаунтов в соцсетях.

Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, как избежать «угона» аккаунта в Telegram.

#в стране и мире #Мошенники #соцсети #мессенджеры #аферисты
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