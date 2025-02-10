МИД РФ возложил на Киев и Кишинев ответственность за кризис в ПМР

Российский МИД назвал Украину и Молдавию виновниками газового кризиса в Приднестровье. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, кризис был вызван двумя факторами. Первым из них стало решение Киева о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, а вторым - отказ Кишинева признать многолетний долг за его поставки.

«Именно на украинской и молдавской сторонах лежит вся ответственность за произошедшее», - цитирует РИА Новости Михаила Галузина.

Масштабный энергетический кризис начался в Приднестровье в начале 2025 года, когда из-за запрета со стороны Украины российский газ перестал поступать в Европу. Из-за дефицита энергоресурсов в ПМР отключили горячую воду и отопление, большинство промышленных предприятий прекратили работу. Молдавия предложила свои услуги в качестве посредника для импорта газа из ЕС, но власти Приднестровья отказались от этого.