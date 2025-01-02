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В Приднестровье промышленные предприятия остановили работу из-за дефицита газа

Энергокризис в республике не затронул предприятия в сфере продовольственной безопасности.
Глеб Владовский 2025-01-02 18:13:46
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS Globallookpress

Практически все промышленные предприятия Приднестровья прекратили свою работу из-за энергетического кризиса. Об этом сообщило агентство «Новости Приднестровья» со ссылкой на министра экономического развития непризнанной республики Сергея Оболоника.

«Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, которые занимаются производством продовольствия», - приводит его слова агентство.

Ранее сообщалось, что Молдавская государственная районная электростанция в регионе, которая принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь из-за прекращения поставок газа из РФ.

Напомним, что из-за дефицита энергоресурсов, в регионе отключили горячую воду и отопление. Связано это также с тем, что власти Молдовы не урегулировали долговой спор с «Газпромом» до 2025 года и не договорились о поставках по альтернативным маршрутам.

#в стране и мире #Приднестровье #поставки газа #прекращение работы #энергоресурсы #энергокризис
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