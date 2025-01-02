В Приднестровье промышленные предприятия остановили работу из-за дефицита газа

Практически все промышленные предприятия Приднестровья прекратили свою работу из-за энергетического кризиса. Об этом сообщило агентство «Новости Приднестровья» со ссылкой на министра экономического развития непризнанной республики Сергея Оболоника.

«Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, которые занимаются производством продовольствия», - приводит его слова агентство.

Ранее сообщалось, что Молдавская государственная районная электростанция в регионе, которая принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь из-за прекращения поставок газа из РФ.

Напомним, что из-за дефицита энергоресурсов, в регионе отключили горячую воду и отопление. Связано это также с тем, что власти Молдовы не урегулировали долговой спор с «Газпромом» до 2025 года и не договорились о поставках по альтернативным маршрутам.