Финский самолет-разведчик направили к границе с РФ после ЧП в Усть-Луге

Служба пограничной разведки Финляндии направила самолет-разведчик к границе с Россией. Это связано с аварией, которая произошла на борту танкера «Коала» вблизи порта Усть-Луга Ленинградской области.

В сообщении финской погранслужбы отмечается, что целью полета является поиск дополнительной информации о произошедшем.

«Финская пограничная служба усилила готовность к реагированию на разливы нефти и ищет дополнительную информацию об инциденте. В этот район направляются самолеты наблюдения пограничной службы», - пишет ведомство в соцсети Х.

Напомним, утром 9 февраля произошел взрыв в машинном отделении танкера «Коала» в порту Усть-Луга. Никто из членов экипажа не пострадал, грузовые резервуары судна, в которых находился мазут, не повреждены. Членам экипажа пришлось эвакуироваться на берег в связи с инцидентом.