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Финский самолет-разведчик направили к границе с РФ после ЧП в Усть-Луге

В сообщении отмечается, что финская пограничная служба ищет дополнительную информацию об аварии на борту танкера «Коала» в порту Усть-Луга.
Анастасия Бобылева 2025-02-10 02:27:49
© Фото: © IMAGORoni Rekomaa www.imago-images.de Global Look Press

Служба пограничной разведки Финляндии направила самолет-разведчик к границе с Россией. Это связано с аварией, которая произошла на борту танкера «Коала» вблизи порта Усть-Луга Ленинградской области.

В сообщении финской погранслужбы отмечается, что целью полета является поиск дополнительной информации о произошедшем.

«Финская пограничная служба усилила готовность к реагированию на разливы нефти и ищет дополнительную информацию об инциденте. В этот район направляются самолеты наблюдения пограничной службы», - пишет ведомство в соцсети Х.

Напомним, утром 9 февраля произошел взрыв в машинном отделении танкера «Коала» в порту Усть-Луга. Никто из членов экипажа не пострадал, грузовые резервуары судна, в которых находился мазут, не повреждены. Членам экипажа пришлось эвакуироваться на берег в связи с инцидентом.

#Россия #в стране и мире #авария #Финляндия #танкер
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