Опубликованы фотографии с места аварии на танкере в порту Усть-Луга

Авария произошла на борту танкера «Коала» в Ленинградской области. Подробности случившегося в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

«В порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение», - написал Дрозденко.

К этому часу угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, танкер пришвартован у причала.

В результате инцидента в машинном отделении никто не пострадал, команда судна эвакуирована.

Проводятся мероприятия по обследованию помещений танкера и установлению причины аварии.