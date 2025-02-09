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Опубликованы фотографии с места аварии на танкере в порту Усть-Луга

Инцидент на танкере произошел в машинном отделении, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
Ян Брацкий 2025-02-09 14:14:53
© Фото: Telegram/drozdenko_au_lo

Авария произошла на борту танкера «Коала» в Ленинградской области. Подробности случившегося в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.   

«В порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение», - написал Дрозденко.

К этому часу угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, танкер пришвартован у причала.

В результате инцидента в машинном отделении никто не пострадал, команда судна эвакуирована.

Проводятся мероприятия по обследованию помещений танкера и установлению причины аварии.

#Ленинградская область #ЧП #танкер #Порт #усть-луга
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