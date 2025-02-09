Экипаж танкера в порту Усть-Луга эвакуировался на берег

Экипаж иностранного танкера «Коала» из-за аварии в машинном отделении был вынужден эвакуироваться на берег. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Танкер, на борту которого находится груз мазута, сейчас находится в порту Усть-Луга Ленинградской области. Инцидент, предварительно, произошел во время подготовки к работе главного двигателя. Уточняется, что в результате ЧП пострадавших нет.

«Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза, либо утечки нефтепродуктов», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко отмечал, что угрозы разлива нефтепродуктов нет, танкер пришвартован у причала. Проводятся мероприятия по обследованию подводной части судна и установлению причины аварии.