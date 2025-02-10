Власти Словакии запросили у США информацию об оказываемой в рамках USAID помощи в республике. Соответствующее обращение направил премьер-министр Роберт Фицо на имя Илона Маска, главе ведомства по повышению эффективности правительства США.

В документе он потребовал сообщить, какие гранты в Словакии применяет Агентство по международному развитию (USAID).

«Бесспорно, что финансы, поступающие от USAID, в Словакии использовались также в политических целях, чтобы деформировать политическую систему республики и оказать поддержку определенным политическим партиям», - процитировал письмо Фицо местный портал Pravda со ссылкой на аппарат правительства.

Уточняется, что Фицо хочет знать о грантах и дотациях американского агентства в адрес неправительственных организаций (НКО), СМИ и отдельных журналистов. Все это необходимо для того, чтобы нужные для Словакии проекты разделить с вмешательством во внутренние дела европейской республики.

Немногим ранее в российском МИД отметили, что проводимые реформы USAID являются обычным делом для каждого нового главы американского государства.

Сам Илон Маск в начале этого года назвал это агентство преступной организацией, добавив, что ей «пора умереть».