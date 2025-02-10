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В МИД заявили, что реформы USAID не изменят работу агентства

Глава Латиноамериканского департамента Щетинин отметил, что изменения в работе USAID - привычное дело для новых президентов США.
Марина Крижановская 2025-02-10 17:14:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Проводимые реформы USAID (Агентства США по международному развитию) в связи с приходом к власти президента - обычное дело для каждого нового главы американского государства.

По мнению директора Латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина, происходящие изменения не повлияют на работу агентства. Кроме того, Белый дом имеет свои интересы, в том числе и в Латинской Америке.

«Посмотрим, какие интересы будет преследовать администрация США и какие инструменты и методы они будут использовать, продолжая добиваться своих целей. Не думаю, что что-то сильно изменится», - предположил он в беседе с телеканалом RT.

Аналогичное мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он уверен, что американские власти не смогут полностью отказаться от USAID, поскольку оно - слишком эффективный инструмент для продвижения идеологии США, «чтобы его можно было списать в утиль».

Как стало известно 7 февраля, Белый дом планирует сократить штат USAID почти на 97%, и из 10 тысяч сотрудников по всему миру останутся работать только 294.

#в стране и мире #сша #usaid #МИД РФ
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