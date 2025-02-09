Приходько заявил, что в Горловке не осталось ни одной целой школы

Горловка в ДНР попадала под обстрел более 18 тысяч раз. Все 52 школы города повреждены, одна из них - уничтожена до основания. Об этом заявил Эдгарду Запашному мэр Горловки Иван Приходько в эфире программы «Мужики».

«11 прилетов было только по администрации. У нас повреждены все 52 школы, а одной школы не существует вообще - 15-ая называется она - просто под ноль уничтожена. У нас повреждены все 50 детских садиков. У нас повреждены все объекты культуры», - сказал глава города.

Съемочная группа программы «Мужики» на телеканале «Звезда» побывала в ДК «Шахтер» в Горловке. От здания остались одни стены, прямо во время интервью с потолка падали обломки.