В Дзержинске двое бойцов проникли в тыл ВСУ и неделю отбивались от врага

Во время боев за город Дзержинск двое российских военнослужащих проникли в тыл украинских боевиков и неделю отбивались от превосходящих сил противника. Окруженные со всех сторон, они дождались операторов FPV-дронов, которые помогли окончательно разбить врага.

«Был приказ скрытно и незаметно пробраться вглубь противника. Неделю были в окружении. Брали "опорник". Забрали. Неделю оборонялись», - говорит командир штурмового взвода Василий Мастюгин.

Но были и другие сложные операции. Так, например, штурмовой отряд пошел на дерзкий рывок под прикрытием танка и отбил вражеский укрепрайон.

«Было рискованно, но по-другому никак там уже нельзя было действовать, потому что после того, как отработает танк, через 5 минут противник находился на своих огневых точках», - вспоминает командир отряда Иван Шульга.

Напомним, в минувшую пятницу, 7 февраля, Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении города Дзержинск в Донецкой Народной Республике. Взятие населенного пункта открыло дорогу на Константиновку.