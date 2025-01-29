Небензя призвал власти Конго обеспечить защиту дипломатов

Россия призывает власти Демократической республики Конго обеспечить защиту зарубежных дипломатов, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Это связано с опасной обстановкой в стране, где во время акций протеста демонстранты начали нападать на иностранные миссии.

Во вторник 28 января в столице страны Киншасе прошли массовые протесты у посольств США, Франции, Руанды и других стран. Участники требовали, чтобы международное сообщество вмешалось в ситуацию на востоке страны. В результате демонстрации пострадали некоторые здания.

«Мы также осуждаем любые нападения или проявления агрессии в отношении иностранных дипломатических представительств. Такие действия не имеют ничего общего с мирными демонстрациями. Призываем Киншасу обеспечить защиту зарубежных миссий и дипломатического персонала», - прокомментировал ситуацию Небензя.

Причинами протестов стали события в городе Гома на востоке Конго. Уже три дня армия пытается сдержать натиск повстанцев группировки М23 («Движение 23 марта»), которая осадила город. В результате боевых столкновений погибли не менее ста человек, еще около тысячи получили ранения.