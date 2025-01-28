Боец: в Николаево-Дарьино враг не ожидал, что внаглую пойдем на него

Николаево-Дарьино десантники Уссурийского гвардейского соединения ВДВ взяли нахрапом. Противник не ожидал внезапного рывка наших штурмовых групп. Подробности рассказали бойцы нашему корреспонденту Роману Закурдаеву.

«Роту нашу назвали "Дикой". Рота "Дикая". Налетели. Ни шагу назад, только вперед. Противник просто не вынес натиска, начал бежать. Прямого контакта боятся, не ожидали, что так внаглую пойдем на них», - поделился стрелок с позывным Буря.

Кроме большого количества уничтоженной техники, противник понес серьезные потери в живой силе. Остались паспорта и военные билеты военнослужащих ВСУ. Среди уничтоженных боевиков как солдатский, так и офицерский состав.

Николаево-Дарьино - одно из первых сел Суджанского района прямо на госгранице, куда в августе прошлого года вторглись боевики ВСУ. Операция по освобождению этого населенного пункта тщательно готовилась командованием. Сделали ставку не только на внезапность, но и на комплексное подавление противника огнем, чтобы обеспечить продвижение пехоты.

Корреспондент отметил, что освобождение Николаево-Дарьино имеет важное стратегическое значение. Отсюда наши войска теперь могут развивать наступление в направлении села Свердликово, которое нередко называют ключом к Судже.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.