Информатора ФБР приговорили к 6 годам за ложь о взятке Байдену

Федеральный окружной суд в штате Калифорния приговорил к шести годам лишения свободы экс-информатора Федерального бюро расследования Александра Смирнова. Его признали виновным в даче ложных показаний о взятке Джо Байдену и его сыну Хантеру. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина заявлял, будто в 2015 году руководители украинской энергетической компании Burisma заплатили тогдашнему вице-президенту Джо Байдену и его сыну по пять миллионов долларов. Однако прокуроры выяснили, что это заявление оказалось вымышленным.

«Следователи обнаружили, что у Смирнова деловые отношения с Burisma начались в 2017 году - после того, как Байден стал вице-президентом», - говорится в публикации.

Прокуроры считают, что заявление Александра Смирнова было попыткой повлиять на выборы президента США в 2020 году. Также оно позже стало частью основания для расследования импичмента Джо Байдена.

Напомним, за все время президентства Джо Байдена его сын нередко становился участником различных скандалов и уголовных дел. Один из самых нашумевших - руководство компанией Burisma и попытка отравления бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. В минувшем декабре американский лидер помиловал своего сына, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Байден-старший отметил, что преследование Хантера Байдена было связано с родственными связями и давлением политических оппонентов. По словам президента, судебный процесс оказался заражен грубой политикой и поэтому произошла судебная ошибка.