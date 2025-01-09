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Более 80% канадцев поддержали решение Трюдо уйти в отставку

В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады объявил о решении покинуть пост после избрания нового лидера Либеральной партии.
Елизавета Кондрикова 2025-01-09 05:35:38
© Фото: Sean Kilpatrick, Keystone Press Agency Globallookpress

Восемь из десяти опрошенных канадцев заявили, что поддерживают решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку, пишет телеканал Global News со ссылкой на социологическое исследование Ipsos.

Так, 81% респондентов поддержали отставку, а более половины заявили, что «решительно одобряют» ее. При этом четверо из десяти (38%) опрошенных дали общую оценку деятельности премьера как неудовлетворительную, говорится в материале.

Сообщается, что опрос проводили в среду, 8 января, спустя всего два дня после новости об уходе Трюдо с поста.

Напомним, в понедельник, 6 января, канадский премьер заявил, что уйдет в отставку после избрания нового лидера Либеральной партии. Его решение прокомментировали в Белом доме США, назвав Оттаву «верным другом» Вашингтона и поблагодарив Трюдо за партнерство.

#Канада #Джастин Трюдо #премьер-министр #опрос #отставка #канадцы
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