Более 80% канадцев поддержали решение Трюдо уйти в отставку

Восемь из десяти опрошенных канадцев заявили, что поддерживают решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку, пишет телеканал Global News со ссылкой на социологическое исследование Ipsos.

Так, 81% респондентов поддержали отставку, а более половины заявили, что «решительно одобряют» ее. При этом четверо из десяти (38%) опрошенных дали общую оценку деятельности премьера как неудовлетворительную, говорится в материале.

Сообщается, что опрос проводили в среду, 8 января, спустя всего два дня после новости об уходе Трюдо с поста.

Напомним, в понедельник, 6 января, канадский премьер заявил, что уйдет в отставку после избрания нового лидера Либеральной партии. Его решение прокомментировали в Белом доме США, назвав Оттаву «верным другом» Вашингтона и поблагодарив Трюдо за партнерство.