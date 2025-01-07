В Белом доме прокомментировали отставку Трюдо

В Белом доме США назвали «верным другом» Вашингтона уходящего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Соответствующее заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Премьер-министр Трюдо был верным другом Соединенных Штатов в течение десятилетия своего руководства канадским правительством, мы тесно сотрудничали по всему спектру вопросов», - сказала она в ходе брифинга.

Жан-Пьер также выразила благодарность Трюдо со стороны президента США Джо Байдена за партнерство между странами и его приверженность в защите Северной Америки перед геополитическими вызовами 21 века.

Напомним, в понедельник, 6 января, Джастин Трюдо заявил о своем решении уйти в отставку как лидер Либеральной партии и премьер-министр страны. Он занимал этот пост почти 10 лет, решение политика уйти связывают с критическим падением популярности его самого и партии.