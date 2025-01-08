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В Панаме опровергли заявление Трампа о переговорах по каналу

Глава МИД подчеркнул, что канал является частью Панамы и останется в руках страны.
Елизавета Кондрикова 2025-01-08 04:41:12
© Фото: Mauricio Valenzuela, dpa Globallookpress

Правительство Панамы опровергло слова избранного президента США Дональда Трампа о ведении переговоров по принадлежности Панамского канала. Его суверенитет не обсуждается, заявил глава МИД центральноамериканской страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес.

«Правительство Панамы, возглавляемое президентом Хосе Раулем Мулино, не имело никаких неформальных или формальных контактов ни с избранным президентом Соединенных Штатов, ни с представителями следующего правительства», - приводит агентство РИА Новости слова высокопоставленного дипломата.

Он подчеркнул, что канал является частью истории страны и останется в «панамских руках», а также назвал суверенитет этого судоходного пути «необратимым завоеванием».

Подобное заявление Трамп сделал во вторник, заявив, что этот вопрос «сейчас обсуждается», пишет Washington Times. Он обвинил Панаму в том, что страна взимает с американских судов более высокую плату, чем с судов других стран.

Напомним, избранный президент США в конце декабря пригрозил вернуть Панаму в американскую юрисдикцию из-за «смехотворно» высоких тарифов.

#сша #Дональд Трамп #Панама #Суверенитет #панамский канал #мид панамы
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